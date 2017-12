Convite de formatura sincero viraliza nas redes sociais

19:04 · 13.12.2017 / atualizado às 10:36 · 14.12.2017

Postado nas redes sociais, o convite criativo já tem quase 30 mil compartilhamentos - Foto: reprodução

Depois de cursar seis anos de Direito, o pernambucano Lucas Jansen resolveu incluir no seu convite de formatura um desabafo sobre a vida de universitário.

Fugindo dos agradecimentos tradicionais, o formando fez um relato dos aperreios que passou durante a graduação.

Postado nas redes sociais, o convite criativo já tem quase 30 mil compartilhamentos até o momento.

No texto, Lucas brinca com a expectativa e a realidade do que foi sua vida acadêmica. Ele também lembra como estava empolgado com o novo ambiente, novos professores e novas amizades e a decepção com o passar dos anos. O convite foi postado na última segunda-feira (11).