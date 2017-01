Confira eventos de Pré-Carnaval que acontecem em Fortaleza neste fim de semana

Apesar de a programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza só começar no próximo dia 25, vários eventos já agitarão os foliões da Capital cearense neste fim de semana. Ao todo, serão vários ensaios de blocos de rua, lançamento de festas carnavalescas e eventos em locais tradicionais da cidade. Confira:

Sábado (21)

A festa contará com muita cerveja e chopp Amstel gelado, além de comidinhas e a banda Pedro Falcão e mais um Bloco da Cidade, com repertório repleto de frevos, afoxés, sambas, baiões, maracatu e forró. A entrada é franca e o carnaval é pra todos, incluindo crianças e famílias.

Bloquinho de rua para comemorar os cinco anos da marca Ahazando, que nasceu no Carnaval. Serão quatro sábados de folia, diversos temas e prêmios para as melhores fantasias. Nesta sábado (21), o tema é "Brasilidade às Avessas". Entrada gratuita.

O Bloco do Prazer, com Lidia Maria, se apresenta nos dias 21 e 28 deste mês, sempre com a presença do DJ Denilson Albano. Haverá concurso de fantasias valendo um jantar para duas pessoas, com direito a entrada, prato principal e sobremesa, na Culinária da Van.

17h - Pré-Carnaval da Mocinha , no Bar da Mocinha

Um dos pré-carnavais mais tradicionais de Fortaleza volta a acontecer aos sábados, na Praia de Iracema. O reduto mais tradicional do samba na Capital fica na rua Padre Climério, 140.

21h - Tabajara Fest , no Estoril