Confira eventos de Pré-Carnaval que acontecem em Fortaleza nesta sexta e sábado

Programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza só começa no próximo dia 25, mas diversos eventos já acontecem neste fim de semana ( Waleska Santiago )

Apesar de a programação oficial do Pré-Carnaval de Fortaleza só começar no próximo dia 25, vários eventos já agitarão os foliões da Capital cearense neste fim de semana, inclusive começando na noite deste sexta-feira (20). Ao todo, serão vários ensaios de blocos de rua, lançamento de festas carnavalescas e eventos em locais tradicionais da cidade. Confira:

Sexta-feira (20)

19h - Ensaio do Bloco do Baqueta, no Estacionamento do shopping RioMar Fortaleza

O primeiro grande ensaio do Bloco do Baqueta acontece no estacionamento da Lagoa. O evento contará com Food Park e Parquinho Infantil para toda a criançada. A festa continuará por todas as sextas-feiras até o dia 17 de fevereiro. Evento gratuito.

Uma festa especialmente para os solteiros, com os melhores DJs drag tocando. Line Up: Rafael França, Luanna Loreto, Giovanna Kalyl, Lorena Jinx, Laylla Hillz e Witalo Soberano. Entrada: R$ 5,00. Proibida a entrada de menores de 18 anos.

22h - Lançamento do Bloco das Travestidas , no Mamembe - Comida e outras Artes

O Bloco das Travestidas, o primeiro idealizado por travestis em Fortaleza, faz seu lançamento com muitos shows, performances e discotecagens. Betha Houston e Mulher Barbada fazem shows, enquanto as perfomances ficam a cargo de Karolaynne Cartonm, Yasmin Shirran, Alicia Pietá, Patrícia Dawson e Deydianne Piaf, além das discotegens de Fabinho Vieira e o DJ residente, Estácio Facó. Entrada: R$ 20,00 e R$ 15,00 para os 50 primeiros. Classificação Indicativa: 18 anos.

Sábado (21)

A festa contará com muita cerveja e chopp Amstel gelado, além de comidinhas e a banda Pedro Falcão e mais um Bloco da Cidade, com repertório repleto de frevos, afoxés, sambas, baiões, maracatu e forró. A entrada é franca e o carnaval é pra todos, incluindo crianças e famílias.