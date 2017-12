Confira 11 filmes de Natal disponíveis na Netflix

18:43 · 23.12.2017 / atualizado às 19:22

Para quem quer se divertir sem sair de casa neste feriadão e ficar no clima de fim de ano, a Netflix possui um vasto catálogo de filmes com a temática do Natal. A seleção traz opções para diferentes gostos e vão desde românticos a comédia de terror, passando também pela animação. O Diário do Nordeste reuniu alguns para você. Confira a nossa lista:

Cartão de Natal

Para mostrar ao pai que consegue dar conta das coisas e que já pode assumir os negócios da família, a socialite Ellen vai visitar uma pequena cidade, para entregar o cartão de Natal ao seu tio Zeke. No lugar, ela vai ter muitas surpresas, aprendendo sobre altruísmo e trabalho duro.

A felicidade não se compra

Talvez o maior clássico de natal já filmado, o filme é um conto dirigido por Frank Capra. Morador de Bedford Falls, George Bailey (interpretado por James Stewart) tem uma vida de frustrações e pensa em se suicidar, fazendo com que Deus envie um anjo para mostrar ao protagonista o quanto ele é importante para todos.

Olaf em uma Nova Aventura Congelante de Frozen

Para quem está com saudades de Frozen, pode assistir ao curta, que foi lançado recentemente. Ele mostra a preocupação de Olaf e Sven em procurar uma tradição de Natal perfeita para Elsa e Anna. O filme tem apenas 22 min.

Gremlins

Um homem presenteia o seu filho com um Mogwai, comprado em uma loja de Chinatown. O lojista, que inicialmente não queria vendê-lo, informa que algumas condições devem ser cumpridas, para criar o Mogwai: não o expor a luz, nem a água e não alimentá-lo após meia-noite. O menino não cumpre as exigências e vários gremlins surgem para acabar com a cidade na noite de Natal.

Os Fantasmas Contra-atacam

Estrelado por Bill Murray (Os Caça-Fantasmas), o filme é uma adaptação do clássico livro "Um Conto de Natal", de Charles Dickens. No filme, temos o ambicioso Frank Cross, um executivo de TV bem-sucedido que só pensa na audiência. Na véspera de Natal, ele demite um funcionário e, para se salvar, recebe a visita de três fantasmas (o do Natal Passado, do Presente e do Futuro), que mostram as ações de Frank e dão uma oportunidade de ele reavaliar suas atitudes.

O Príncipe do Natal

Amber é uma jornalistas e é enviada para cobrir a história de um prícipe prestes a se tornar rei. Ela se disfarça de tutora para fazer essa reportagem, mas acaba se envolvendo em uma intriga real.

Um Natal muito, muito louco

Um casal decide economizar deixando de fazer a festa natalina, com a finalidade de usar o dinheiro em uma excursão ao Caribe. Porém, a vizinhança não gosta dos planos deles, já que o casal não coloca o tradicional boneco de neve iluminado, fazendo com que a rua possa perder o concurso de decoração natalina. Após várias desavenças, a família é obrigada a mudar de planos e tem que organizar o Natal em 24 horas.

O Natal dos Coopers

A tradicional festa de Natal do Cooper acontece mais uma vez para reunir toda a família, na casa dos patriarcas Sam (John Goodman) e Charlotte (Diane Keaton). Porém, desta vez, o casal está prestes a se separar.

Um Natal Brilhante

Adorando o Natal, Steve Finch todo ano segue várias tradições, o que desagerada a esposa e o filho. A alegria dele acaba esbarrando com o seu vizinho Buddy Hall, surgindo uma rivalidade entre eles.

Meninas Malvadas

A temática natalina não abrange todo o filme, mas há uma cena famosa, que tornou-se clássica entre os filmes teenagers norte-americanos: a apresentação da música "Jingle Bell Rock". O filme tem no elenco Rachel McAdams e Lindsay Lohan.

Fireplace for Your Home

Esse não é exatamente um filme. Mas, para ajudar a entrar no clima natalino, sua TV pode ficar exibido este especial que não é nada mais do que uma lareira acesa, com o estalar de gravetos e tudo. Uma opção para quem quer criar uma cena de Natal típica dos filmes norte-americanos durante a ceia.