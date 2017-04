Comemorando 10 anos, Luxo da Aldeia faz show para apresentar camisa 2017

09:46 · 14.01.2017 / atualizado às 10:47

O tradicional bloco Luxo da Aldeia, de Fortaleza, faz, neste sábado (14), às 18h, a festa de lançamento da camisa da agremiação para o Carnaval 2017. O grupo completa 10 anos e convoca os foliões para os festejos.

O evento acontecerá na casa de shows Kukukaya (Av. Pontes Vieira, 55, São João do Tauape) e a entrada antecipada custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Quem quiser adquirir a camisa, ela será vendida por R$ 30, mas o estoque é limitado.

Sobre o bloco

O bloco Luxo da Aldeia, que sai desde 2007 nos pré-carnavais de Fortaleza, busca homenagear a cultura local executando canções carnavalescas de compositores e músicos cearenses de nascimento ou de coração.

O nome é inspirado na música Terral, do compositor Ednardo, que tem os versos: “Eu sou a nata do lixo / eu sou do luxo da aldeia / eu sou do Ceará.”