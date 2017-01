Com todos os participantes na casa, BBB já tem novos líderes

08:28 · 25.01.2017 / atualizado às 08:30 por Folhapress

Os gêmeos Antônio, Rafael, Emilly e Mayla souberam ontem que terão que disputar entre si para duas vagas no BBB17

Mal deu tempo de os 13 participantes que entraram no "BBB17" (Globo) na noite desta terça-feira (24) se acostumarem com a casa.

Enquanto eles ainda estavam se entrosando com os demais concorrentes e fazendo comida, o apresentador Tiago Leifert surgiu de sua parede transformada em tela e anunciou que eles iam disputar a primeira prova do líder da edição.

E logo de cara já era uma temida disputa de resistência. Pelas regras, precisam usar um bastão para manter um botão -que mantém uma luminária acesa- pressionada o tempo todo.

A dupla vencedora ficará com a liderança e precisará entrar em consenso na hora de indicar um colega de confinamento ao paredão no domingo (29). Um deles ficará imune e o outro ganhará R$ 10 mil.

Os gêmeos não puderam participar da prova. Aliás, nesta terça (24) eles ficaram sabendo que vão disputar o paredão contra o próprio irmão. A votação começa na quarta (25) e termina no sábado (28). Os dois que ficarem na casa estarão livre de ir ao paredão no dia seguinte.

Os participantes até pediram para que Leifert dissesse que o paredão fraternal fosse uma brincadeira. "É a mais pura verdade", respondeu o apresentador, frustrando-os.

Como prêmio de consolação, as duas duplas de irmãos puderam vetar a participação de um concorrente na prova do líder. Eles demoraram tanto para decidir quem que Leifert foi obrigado fazer uma contagem regressiva até dez.

"Já tenho trauma de Carlinhos Brown com essas coisas demoradas", brincou o novo apresentador, fazendo referência à função do cantor no "The Voice" (Globo), onde é um dos técnicos.

Depois de alguma demora, o agente de trânsito Daniel acabou o escolhido.

Nos times, Pedro fez parceria com Rômulo, Ilmar com Marinalva, Roberta com Ieda, Vivian com Mayara, Luiz Felipe com Marcos e Gabriela com Elis.

Em poucos instantes, Gabriela e Elis já se tornaram a primeira dupla eliminada ao pararem de apertar o botão. Leifert também anunciou que haverá, na quinta, uma prova valendo imunidade.

Ainda na madrugada, perto de 1 hora da manhã, a dupla Mayara e Vivian venceu a prova.

Como curiosidade, o telão pela primeira vez mostrou o apresentador Tiago Leifert apenas com a parte de cima do corpo.