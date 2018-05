Com mensagem poderosa, Lindebergue fecha o primeiro dia de Dragão Fashion

08:01 · 10.05.2018 / atualizado às 08:02

Rompimento de padrões e celebração da diversidade. Foram esses os motivos centrais do desfile do cearense Lindebergue Fernandes, que com mensagem poderosa e ao som de “Believe”, da cantora Cher, fechou o primeiro dia do Dragão Fashion Brasil.

Segundo o estilista, a ideia do desfile era focar na beleza das pessoas; as roupas tinham papel secundário. As peças apresentadas, feitas principalmente de material plástico, remetiam aos anos 90 e tinham mensagem clara: a beleza está em todos. Os desenhos de genitálias femininas inseridos em roupas vestidas por modelos homens — e vice-versa — enfatizaram a proposta de quebrar padrões de gênero. “A passarela é hoje um local de manifestar-se e a gente está vivendo muito esse momento de manifestação. Eu quis fazer uma moda mais democrática”, explicou Lindebergue.

Dentre os modelos, o coletivo artístico As Travestidas foi o mais forte representante da diversidade em cor, corpo, gênero e sexualidade. Em entrevista ao Diário, a drag queen Mulher Barbada, integrante do coletivo, falou sobre a importância deste momento de celebração, que não é o primeiro em parceria com o estilista. “Levar o nosso discurso para lugares que a gente não frequenta faz parte do nosso trabalho. Nós gostamos mesmo é de invadir espaços que disseram que não eram para ser nossos”, disparou.

Programação

As passarelas dessa edição foram estreadas pela Flee, com a coleção “Autodevota”, cheia de brilho e vibes retrô. O desfile, ao pôr-do-sol, marcou a inauguração da sala DFBeach Club, estrutura construída especialmente para apresentações de marcas beachwear, com vista para o mar. Logo depois, o estilista Saldanha apresentou a coleção Kitesurf, inspirado no esporte de mesmo nome, bastante praticado no Ceará.

O potiguar Wagner Kallieno exibiu uma coleção repleta de cores neon, animal print, transparência e diferentes recortes. “A minha referência maior foi os anos 80, como se eu olhasse daquela época para o futuro. Uma mulher forte, sexy e que não tem medo de ser sexy, arrojada. Tem muito mais a ver com comportamento do que qualquer outra coisa”, explicou Wagner.

A noite também foi grandiosa para o estilista João Paulo Guedes, que usou a passarela do DFB para expor a sua primeira coleção feminina, fazendo um misto entre o clássico e o contemporâneo. Enquanto isso, Almerinda Maria, conhecida por trazer toda a leveza da renda, apresentou uma delicada coleção com um novo conceito sobre a riqueza da Renda Renascença. A trilha sonora de bossa-nova inicialmente calma evoluiu para um remix equilibrado de MPB com eletrônica, conversando perfeitamente com o desfile, que começou brando em peças brancas, passando pelos tons nudes de bege e rosê, até chegar ao vermelho-sangue da peça final.

Agito

Além dos desfiles e expositores, a programação do Dragão Fashion também tem destaque para os shows, que acontecem no Palco Sobe Som. Na noite de ontem, o público pôde aproveitar o gingado da cantora Iza. Mesmo sob chuva, a animação continuou e o refrão do hit “Pesadão” foi cantado pela plateia.