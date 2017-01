Com garganta inflamada, Wesley Safadão grava hit de MC Kevinho

13:15 · 27.01.2017 / atualizado às 13:39

Wesley Safadão e MC Kevinho gravam "Olha a Explosão" ( Facebook )

Wesley Safadão gravou "Olha a Explosão", hit de MC Kevinho. A produtora KondZilla divulgou vídeo mostrando os bastidores da gravação. No estúdio, o cantor cearense dá várias tosses e explica a Kevinho. "Eu tô com minha garganta inflamada. Acordei mal", conta Wesley ao colega, acrescentando que "no sábado, tomei uma cachaça".

O vídeo da música "Olha a Explosão", lançado há um mês no YouTube, já supera 68 milhões de visualizações. Ainda não desbancou "Deu Onda", primeiro hit do verão, lançado pelo MC G15, que acumula mais de 125 milhões de acessos.

Mas o novo funk já criou uma dança, conhecida como "passinho da explosão". MC Kevinho se define como o "Rei da Sarrada". "Sarrada" é uma gíria do funk para aquele corpo a corpo da paquera na pista do baile. A letra do "Olha a Explosão" descreve uma dança sensual.

"Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas", canta Kevinho, que completa "Ela é muito explosiva, não mexe com ela, não brinca com ela não, olha a explosão".

Depois, a batida do funk vai acompanhando cada movimento do bumbum com a dança, repetindo "chão, chão, chão, chão". No clipe, o cantor aparece em uma praia com amigos e mulheres dançando o tal "passinho da explosão".