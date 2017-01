Com esposa na plateia, Fábio Jr. dá selinho em fã durante show

11:49 · 15.01.2017

Fã foi escolhida em meio ao público presente ( Foto: Marcelo Brammer/ Studio Brammer )

O cantor Fábio Jr. deu um selinho em uma fã durante o show de lançamento da turnê "O que importa é ser feliz" neste domingo (15), em São Paulo, mesmo com a presença da esposa, Fernanda Pascucci no local. A fã foi escolhida em meio ao público presente. Com informações do portal EGO.

As filhas de Fábio, Krizia e Tainá Galvão também marcaram presença no show. Depois do espetáculo, o cantor fez questão de posar beijando a esposa no camarim.

O repertório da apresentação contou com grandes sucessos da carreira do cantor, como “Só Você”, “O Que Que Há”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador”.