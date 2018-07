Com data para voltar aos palcos, Simaria curte Maldivas com marido e filhos

14:34 · 08.07.2018 por FolhaPress

A cantora está nas Ilhas Maldivas na companhia do marido e dos filhos. ( Foto: reprodução/Instagram )

Depois de passar um grande susto ao precisar se tratar por conta de uma tuberculose, Simaria está aproveitando para descansar nas Ilhas Maldivas, região paradisíaca no Oceano Índico.

Neste domingo (8), em seu Instagram, ela compartilhou um momento romântico ao lado do marido, o espanhol Vicente. Na legenda, a cantora escreveu apenas "Deus", ao lado das hashtags #amor #família #sorte.

Ela também está acompanhada de seus dois filhos, Giovanna e Pawel.

Recentemente, a irmã de Simaria, Simone, com quem forma dupla, contou que a volta da cantora para os palcos está prevista para o dia 9 de agosto.

Entenda

Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril e precisou se afastar dos shows, logo após a sua participação com o técnica no "The Voice Kids". No final de maio, em entrevista ao "Fantástico", ela chorou ao relatar os momentos difíceis, como quando não conseguiu mais pegar o filho no colo após emagrecer e chegar aos 42 quilos.

A cantora já havia sido diagnosticada com a doença três vezes e se curou. Ela afirmou que não quer mais trabalhar tanto e que vai diminuir a agenda de shows. "Eram três shows em uma noite, não quero mais, dormia três horas por noite. Só comia porcaria no final dos shows".