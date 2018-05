Cláudio Silveira abre o DFB Festival e destaca a diversidade

19:54 · 09.05.2018

Cláudio Silveira abriu o DFB nesta quarta ( Foto: Lívia Carvalho )

Já foi dado o start ao Dragão Fashion Brasil. E, na abertura oficial, na noite desta quarta-feira (9), o idealizador Cláudio Silveira, reforçou a grandeza do festival, que hoje é o maior da América Latina em moda autoral.

O primeiro ponto a chamar atenção são os números do evento, mencionados logo no início da fala: o DFB conta com 38 desfiles, mais de 50 expositores, 150 alunos de instituições de ensino superior envolvidos e cerca de 1.600 postos de empregos criados.

O grande destaque dado por Cláudio é a diversidade promovida e incentivada pelo festival, responsável por revelar nomes de peso, como a modelo transgênero Valentina Sampaio. Outro nome que ganhou impulso com o Dragão foi o estilista David Lee. "Nós temos hoje um dos maiores estilistas do Estado, que veio da comunidade", pontou. O designer de moda foi convidado, inclusive, para a edição da London Fashion Week do ano que vem.

FHits

Como novidade para essa edição, Cláudio apresentou um espaço reservado para o FHits, primeira plataforma de influenciadores digitais de moda e lifestyle. Paulinha Sampaio, influenciadora cearense, é um dos nomes presentes que compõem o FHits. Além dela, a dupla de blogueiras cariocas Mariana Reis e Fernanda Britto também marcam presença na edição. "A gente ama o clima cearense, é muito parecido com o do Rio de Janeiro. Eu tô bem impressionada com a estrutura do evento, eu quero passear um pouco depois pra conhecer tudo", comenta Mariana.