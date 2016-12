Claudia Leitte promete energizar Réveillon de Fortaleza

14:10 · 30.12.2016 / atualizado às 09:09 · 31.12.2016 por Sérgio Ripardo

Claudia Leitte fará show de 1 hora e 20 minutos, após a queima de fogos ( Reprodução )

Claudia Leitte se apresenta no Aterro da Praia de Iracema, na festa do Réveillon de Fortaleza. A cantora baiana faz seu show após a queima de fogos da virada do ano. Ela falou ao Zoeira de suas expectativas com a festa.

Quais são seus preparativos para apresentar seu show no Réveillon de Fortaleza?

Eu me preparo o ano inteiro para fazer os meus shows. Só que nessa época do ano acredito que o diferencial é a concentração de energia positiva que temos. Porque todas as pessoas estão desejando o melhor e é especial fazer shows nessa época do ano. Me fortaleço muito.

Quais são as emoções que você pretende passar para o público na virada do ano na Praia de Iracema? Dirá alguma mensagem especial?

Fazer uma apresentação na Praia de Iracema para o povo cearense vai dobrar minhas expectativas para o ano que está por vir e me fazer ainda mais energizada. Porque eu me sinto muito em minha casa e feliz cantando nessa terra linda.

Qual sua avaliação do ano de 2016? Que conquistas você destacaria na sua vida profissional e pessoal?

Sei que como cidadã me indignei com a situação. Mas continuo sendo otimista e tendo esperanças de que meu País está passando por um momento de transformação. E eu penso que as transformações são oportunidades de crescimento. Já pesssoalmente, vi uma música minha como "Corazón" se tornar um sucesso e acabo de gravar um clipe, uma música nova de trabalho. Pessoalmente foi maravilhoso.

O mundo todo parece que viveu muitas mudanças, muitas turbulências em 2016. Como manter a calma e a esperança diante de tantas notícias negativas, tantas perdas de talentos como na música (David Bowie, Prince, George Michael)?

A gente está também vendo melhor as turbulências, sabemos da Síria. Mas Caetano já cantava que o Haiti era logo ali... E era para abrirmos os olhos. Porque precisamos olhar os outros para essa tortura. Precisamos de amor. Sobre os ídolos, é triste vê-los partir porque eles ajudaram a construir mensagens d amor.

Você é mãe. Que notícias você gostaria de dar ao seu filho em 2017?

Mais que dar notícias, eu quero ser presente como sempre fui. Eu converso com eles todos os dias. Para ensinar e aprender também. O que gosto é de estar presente e participar da vida deles.

Qual foi seu maior aprendizado em 2016 como mulher e artista?

Em 2016 eu aprendi que não existem limites. A gente pode e consegue qualquer coisa se tivermos honestidade. Todo mudança depende da gente.

Vi em sua página chamada para o Carnaval de 2017. Que novidades teremos de Claudia Leitte na folia do ano que vem?

Tenho o novo bloco Blow Out e dois dias de Largadinho. E o tema será Claudia Leitte a Bordo, a gente quer fazer do trio um verdadeiro navio. E eu vou me vestir até de pirata. Ah, e tem "Taquitá", minha música nova que tanto quero cantar de cima do trio!