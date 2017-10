"Cine Holliúdy" vai virar seriado na Globo

09:34 · 09.10.2017 / atualizado às 09:45

Leticia Colin, Heloisa Périssé, Matheus Nachtergaele e Edmilson Filho estarão no elenco da série ( Fotos: Ana Branco, TV Globo e Reprodução )

O filme de Halder Gomes "Cine Holliúdy", lançado em 2013 nos cinemas, vai virar seriado na Globo, de acordo com a colunista Patrícia Kogut. O ator Edmilson Filho, que está longa-metragem, foi escalado para o elenco do projeto global, além de Heloísa Périssé, Matheus Nachtergaele e Leticia Colin.

As gravações começarão mês que vem, em São Paulo. Halder Gomes assume a direção da série, ao lado de Patrícia Pedrosa. A princípio seriam cinco episódios, mas a direção da Globo gostou do resultado e encomendou mais cinco.

Na sinopse, Matheus será um prefeito casado com Heloísa. Leticia será a filha do casal. A história se passará no início da popularização da televisão, que ameaçou o cinema nas cidades pequenas.