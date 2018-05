Chamada de gorda, MC Loma diz que não tem idade para estar paranoica

11:38 · 05.05.2018 por FolhaPress

( Foto: reprodução/Instagram )

MC Loma usou seu perfil no Instagram para rebater as críticas que tem recebido sobre sua forma física. A funkeira, de apenas 15 anos, diz em sua postagem na rede social que está sendo chamada de gorda e que os seguidores a mandam fazer dieta. Ela postou a mensagem com um foto onde aparece de biquíni.

"Vi muitos comentários na minha foto que eu estou grávida de gêmeos, que estou gorda, dizendo que quando tem comida na minha casa eu estou engordando", conta na postagem, deixando claro que não tem intenção de ceder à pressão dos comentários.

"Não tenho idade para estar paranoica, em busca do corpo perfeito, de estar fazendo dieta para ficar magra", acrescentou.

A funkeira, que faz parceria com as Gêmeas Lacração, as irmãs Mariely e Mirella, de 18 anos, estourou no Carnaval deste ano com o hit "Envolvimento", gravado na favela onde moram, em Jaboatão dos Guararapes, na grande Recife, e desde então já viajaram todo Brasil em shows. No post desabafo, a jovem artista comemora as oportunidades que o sucesso lhe proporciona.

"Agora tenho oportunidade de comer várias coisas gostosas. Não vou me privar, não vou dar uma de rica agora só [sic] apenas tenho condições de comer o que eu sempre quis comer. Já sofri muito sendo chamada de feia, cabelo ruim, mulher homem, passa fome. Gente já me chamaram de tanta coisa que se eu falar aqui acho pesadão e não me atinge ser chamada de gorda pois tem muitas pessoas boas do meu lado", afirma MC Loma.