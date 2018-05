Celebridades como Rihanna e Gisele Bündchen comparecem ao Met Gala 2018

22:10 · 07.05.2018

O look de Gisele Bündchen é de assinatura da marca italiana Versace ( Foto: AFP ) Rihanna usou um look inspirado na vestimenta papal ( Foto: AFP )

Acontece nesta segunda (7), em Nova York, nos EUA, o Met Gala 2018. Anual, a festa beneficente reúne celebridades em torno da abertura da mostra anual do Instituto de Vestuário do Metropolitan Museum da cidade.

Entre os destaques, Rihana chegou vestida com um figurino inspirado no papa e Gisele Bündchen optou por um vestido sustentável. "O tecido e forro de seda são 100% orgânicos e ecologicamente tingidos, as linhas são de algodão 100% orgânico e tudo é certificado", disse a brasileira em publicação feita no seu Instagram.

Neste ano, o tema da festa envolve moda e catolicismo e contará com 50 peças emprestadas pelo Vaticano — alguns saídos do guarda-roupa da sacristia da Capela Sistina, que chegaram a Manhattan para a mostra "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (em tradução livre, Corpos Celestiais: Moda e o Imaginário Católico)

Confira o look dos famosos no MET Gala 2018 (clique na imagem para ampliar)