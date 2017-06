Cauã Reymond diz que fumou maconha e elogia legalização

14:29 · 21.12.2016 / atualizado às 15:00

Cauã vai interpretar gêmeos em minissérie da Globo ( Daryan Dornelles )

O ator Cauã Reymond mostrou seus posicionamentos sobre questões progressistas em debate atualmente na sociedade, em uma entrevista publicada pela revista "Marie Claire".

Ele admitiu que já usou droga ("Já fumei maconha") e elogiou a decisão do Uruguai de legalizar a cannabis ("Talvez o Brasil não esteja preparado, mas gosto do que aconteceu no Uruguai. Vejo a possibilidade da legalização da maconha – e não de outras drogas").

O próximo trabalho do ator na Globo será a minissérie "Dois Irmãos", em que interpreta gêmeos. Na entrevista à revista, ele topou falar sobre assuntos polêmicos, como religião. "Rezo todos os dias. Sou católico de batismo. Vou à igreja em busca de silêncio", disse, acrescentando que não entende uma religião que não respeita outra.