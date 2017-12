Casal anuncia fim de namoro 'sem mágoas' em lanchonete e post viraliza

13:42 · 24.12.2017 / atualizado às 13:57

Post no Facebook teve mais de 5 mil compartilhamentos ( (Foto: Reprodução) )

A grande maioria dos casais termina o relacionamento de forma melancólica, com brigas, discussões que resultam em sofrimento, tristeza e às vezes, mágoas.

Mas para outros, essa fase pode ser vista de maneira diferente. É o exemplo do que aconteceu com a atriz Mariana Camargo, 19 anos, e do designer Carlos Eduardo Zuklinski, 21, que celebraram o fim do namoro em uma lanchonete.

O ex-casal terminou um relacionamento de quase quatro anos e publicaram em uma rede social uma foto em que aparecem lanchando juntos. O post movimentou os internautas da rede social e em pouco tempo a foto acabou viralizando. "Comemorando o término em alto estilo. Gratidão por tudo", escreveu Mariana.

Carlos Eduardo também marcou o fim do relacionamento no Facebook com um trecho da música 'Ana e o Mar', da banda Teatro Mágico. "Todo sopro que apaga uma chama reacende o que for pra ficar. Gratidão por tudo", escreveu.