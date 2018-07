Cardi B dá à luz sua primeira filha, Kulture

14:38 · 12.07.2018 por Folhapress

A rapper americana Cardi B, 25, deu à luz sua primeira filha, Kulture Kiari nesta terça (10). A data nascimento foi confirmada em suas redes sociais. Ela compartilhou uma foto de um ensaio feito durante sua gravidez, em que aparece nua, com uma tatuagem na lateral das pernas.

"Kulture, não existe sentimento melhor", escreveu ela em uma das imagens. A criança é fruto de sua relação com o rapper Ofsset, um dos três integrantes do grupo Migos. O músico é pai de outros três filhos de relações anteriores.

O nome Kulture Kiari foi escolhido em homenagem ao pai, cujo nome de batismo é Kiari Kendrell Cephus. Os dois primeiros álbuns do rapper também são entitulados como "Culture" e "Culture II". Ela já havia confirmado o sexo da criança em maio, um mês depois de confirmar a gravidez.

A cantora também confirmou em suas redes sociais, em 2017, que havia se casado com o rapper em segredo. "Ao menos poderão parar de dizer que eu tive um bebê fora do casamento", disse ela. O incômodo com a mídia é de longa data e intitula, inclusive, seu primeiro álbum, "Invasion of Privacy" ("Invasão de Privacidade"), lançado no último ano.

Cardi B ficou conhecida após o sucesso da música "Bodak Yellow", em que fala sobre sua vida como dançarina e stripper. Ela ganhou notoriedade no rap americano e, desde então, participou de uma música com o Maroon 5 e ficou em primeiro nas listas de singles nos EUA com a música "I Like It".