Cantora Iza confirma casamento no final do ano

17:36 · 13.09.2018 por Folhapress

O casal se conheceu nos estúdios de gravação e namoram há quase um ano ( Foto: Reprodução/Instagram )

A cantora Iza, 28, confirmou nesta quinta-feira (13) que está de casamento marcado para o final do ano. O noivo é o produtor carioca Sergio Santos, 30, que está envolvido no próximo álbum de Iza, e que já trabalhou para Valesca Popozuda e Aretuza Lovi.

Recentemente, a cantora também afirmou que tinha o desejo de se casar. "Não quero largar esse homem mais não, acho que encontrei o homem da minha vida. Acho não, tenho certeza", disse em entrevista a Matheus Mazzafera. "Sempre amei as coisas do casamento, o vestido, a festa, as fotos. Em último lugar vem o noivo" , brincou.

Para o jornal O Globo, Iza afirmou que o casamento acontecerá ainda no final do ano e 2018, e que será em um campo, do final da tarde até o amanhecer. Na cerimônia, participarão apenas família e amigos íntimos.

Apesar de ter passado um longo período sem contato com o pai, após a separação dele com a mãe, Iza afirmou que fará questão de entrar no altar com ele.

Na entrevista, Iza também contou que tirou suas tranças, as box braids, porque elas pesam. "Hoje estou mais livre, leve e solta", disse. A cantora adotou o cabelo em cachos: "Estava usando as tranças há quatro anos e querendo trocar, até mesmo para a saúde do meu cabelo. Não se pode ficar muito tempo com as tranças porque isso acaba quebrando o cabelo e danificando a raiz. Foi mais também por questão de foto de divulgação, como já tinha lançado o álbum podia trocar de visual e estou muito satisfeita."

Ela ainda falou sobre sua próxima apresentação do Prêmio Multishow, sem revelar muito. Afirmou que irá cantar "Ginga" e um de seus próximos singles, ainda não divulgado. "Só posso adiantar que subirei ao palco cantando com mais 60 pessoas. Vai ser histórico", disse.