Cantora Björk alega que sofreu assédio sexual de diretor dinamarquês

"Espero que esta declaração apoie as atrizes e atores", disse a cantora ( Foto: Divulgação )

A cantora islandesa Björk afirmou, em uma publicação feita nas redes sociais neste domingo (15), que já foi vitima de assédio sexual de um diretor dinamarquês, cujo nome não foi revelado.

A declaração foi feita, segundo a cantora, porque ela se sentiu "inspirada pelas mulheres que estão se expondo on-line". Segundo ela, ao negar repetidamente as tentativas do diretor, ele se zangou e projetou para sua equipe uma rede de ilusão na qual a cantora era chamada de difícil.

"Espero que esta declaração apoie as atrizes e atores. Há uma onda de mudanças no mundo." Björk afirma que, após confrontar o diretor, ele passou a ter uma relação mais justa com as atrizes. "Há esperança", escreveu.

A cantora protagonizou o filme "Dançando no Escuro" em 2000, do dinamarquês Lars von Trier. Na época, os dois tiveram problemas e a cantora chegou a afirmar que o diretor seria louco. Björk também já trabalhou com os diretores norte-americanos Robert Altman, Nietzchka Keene e a islandesa Kristín Jóhannesdóttir. A revelação vem à tona enquanto diversas acusações de assédio sexual e estupro são atribuídas ao produtor Harvey Weinstein.

Veja a carta na íntegra: