Cantor Daniel vai desfilar pela primeira vez em uma escola de samba

15:15 · 02.01.2017

O cantor sertanejo Daniel confirmou que vai estrear no carnaval de São Paulo como destaque da escola Unidos de Vila Maria.

Em 2017, a agremiação levará ao sambódromo do Anhembi um enredo sobre os 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul. A escola será a terceira a desfilar na sexta-feira, dia 24 de fevereiro.

Conhecido por sua devoção, Daniel afirmou estar ansioso.

“Estou extremamente feliz pelo convite e por poder compartilhar um pouco desse lindo momento que contará a história de fé, amor e devoção do nosso povo. Estou ansioso para essa homenagem à Rainha do Brasil que será feito por uma escola que tem uma participação muito importante na sociedade, com dezenas de projetos sociais para a comunidade”, declarou o cantor ao site Ego.