Camila Cabello se defende sobre saída de Fifth Harmony e grupo desmente

14:19 · 20.12.2016 por Folhapress

Após o grupo usar o Twitter para anunciar o desfalque causado pela cantora cubana, ela decidiu escrever a própria nota, que em seguida foi desmentida pelas ex-colegas de trabalho.

Camila disse ter ficado chocada quando leu a declaração a respeito de sua decisão de deixar o conjunto. "As meninas sabiam dos meus sentimentos, das conversas sobre o futuro que tivemos durante a turnê. Dizer que elas só foram informadas através dos meus representantes simplesmente não é verdade".

Mais uma vez, o grupo voltou às redes sociais para comentar o caso. As garotas falaram que não querem iniciar uma guerra sobre quem está falando a verdade, mas preferem contar elas próprias os bastidores da situação.

"Deixamos essa história se espalhar pela imprensa e pelas redes sociais por muito tempo. [...] Então, queremos que vocês saibam tudo por nós, sem edição, sem manipulação", escreveram aos fãs.

Segundo o relato, o grupo tentou constantemente discutir seu futuro com Camila, mas foi ignorado. "Nós passamos um ano e meio (desde o primeiro projeto solo dela) tentando explicar a ela e sua equipe os motivos pelos quais acreditávamos que o Fifth Harmony merecia pelo menos mais um álbum com ela no grupo. Agendamos reuniões de grupo, as quais ela não compareceu".

Ainda de acordo com o texto, até sessões de aconselhamento foram marcadas, mas Camila declinou de todas as tentativas de aproximação. "Então, não, essas supostas conversas nunca aconteceram, apesar de suplicarmos."