Caio Castro pede desculpas depois de agredir fotógrafo na Bahia

14:12 · 30.12.2016

De acordo com um amigo do fotógrafo agredido, o ator deu uma cabeçada no profissional - Foto: Reprodução

O ator Caio Castro pediu desculpas, depois de ter agredido o fotógrafo André Ligeiro. A confusão aconteceu quando o profissional tentou fotografar o ator, durante uma festa Sarará, em Trancoso, na Bahia, nessa quinta (29).

Em comunicado enviado ao portal Uol, o ator lamentou o ocorrido e pediu desculpa ao fotógrafo e todos os profissionais que se sentiram ofendidos.

De acordo com um amigo de André Ligeiro, o ator deu uma cabeçada no profissional, abrindo seu supercílio. A vítima teria passado a madrugada no hospital, mas está bem. Um vídeo mostra o momento em que Caio Castro chega ao local, momentos antes da confusão.