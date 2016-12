14:01 · 28.12.2016

Ator interpretou o patriarca da família

Enquanto divulgava a comédia "Tinha Que Ser Ele?", que estreia no Brasil apenas em março, o ator Bryan Cranston afirmou que existem planos de retomar a série "Malcolm in the Middle" em uma nova temporada. O programa original teve sete temporadas e foi ao ar de 2000 a 2006 pela Fox.

"Existem negociações. Não sei para quando. Suponho que precisaremos ver o ânimo dos fãs para saber se é algo que eles querem. Mas sim, talvez sim. Seria divertido atuar com todos eles de novo", disse o ator em um fórum do site Reddit.

"Malcolm in the Middle" conta a história de Malcolm, interpretado por Frankie Muniz, e sua família louca. Um adolescente mau-humorado, ele deve enfrentar seus estranhos familiares, incluindo o irmão mais velho, Reese, o mais novo e ignorado, Dewey, o bebê Jamie, a mãe Lois e o insano pai, Hal, papel de Bryan Cranston. Sempre que Malcolm parece estar fazendo algo certo, há um lado controverso. Ele frequentemente reclama sobre a vida ser muito injusta.