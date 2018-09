Bruno Gagliasso prepara viagem surpresa à Giovanna Ewbank em aniversário

21:18 · 14.09.2018 por Folhapress

Giovanna Ewbank e a filha, Titi, em voo com destino desconhecido ( Reprodução Instagram )

Nesta sexta (14), Giovanna Ewbank completou 32 anos. Como presente de aniversário, o marido, o ator Bruno Gagliasso, 36, a presenteou com uma viagem surpresa a Caraíva, na Bahia.

O casal embarcou acompanhado da filha, Titi, 5. A mãe de Giovanna, Deborah Ewbank, também estava no voo ao lado do produtor Léo Fuchs, amigo fiel de Bruno e Giovanna.

"Meu marido é louco", disse Gio no Instagram. "Ele está me levando para um local que eu não sei, estou entrando no avião e não sei para onde eu vou!", disse Giovanna.