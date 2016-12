Bruno Gagliasso fala sobre prisão de suspeitos de racismo contra Titi

14:20 · 21.12.2016 / atualizado às 19:54

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank são pais de Titi, de 3 anos

Bruno Gagliasso se manifestou em seu perfil no Facebook sobre os suspeitos de praticarem o crime de racismo na internet contra sua filha, Titi, de 3 anos, terem sido presos. O retorno da Polícia Civil do Estado do Rio veio pouco mais de um mês após o ator prestar queixa.

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, com o apoio do Departamento Geral de Polícia Especializada, do Centro Integrado de Inteligência e Controle do Estado de São Paulo e do Grupo Armado de Repressão a Roubos da Polícia Civil de São Paulo, conseguiu identificar alguns dos suspeitos em uma ação batizada de “Operação Gagliasso”. A operação conduziu sete pessoas à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso chama a atenção pelo fato de uma adolescente, de 14 anos, ter confessado que criou um perfil falso em rede social para fazer as ofensas racistas, acreditando que ficaria impune.

De acordo com a Delegada de Polícia Daniela Terra, titular da DRCI e coordenadora da operação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Guarulhos e, um, em Itaquaquecetuba, ambos em São Paulo.