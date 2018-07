Bruno Gagliasso e Gio Ewbank tietam Antonio Banderas na Espanha

21:55 · 07.07.2018 por Folhapress

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão cada vez mais internacionais. O casal tietou Antonio Banderas em uma festa especial que aconteceu neste sábado (7) em Marbella, na Espanha, para comemorar os 20 anos da linha de perfume do ator.

"Eu Gio e Tuninho.... Meu novo melhor amigo de infância!", escreveu Bruno na legenda. O global também registrou alguns vídeos da cerimônia, que contou com discurso do protagonista de "A Balada do Pistoleiro" e ainda um número de dança.

Em outra foto com Bandeiras, Bruno lembrou do personagem que o espanhol dublou na saga animada "Shrek". "O Gato de Botas e a onça pintada!", escreveu.

Os fãs do casal ficaram animados com a surpresa e elogiaram o trio. "Magníficos e lindos!", escreveu uma seguidora. "Antônio Banderas parece vinho, quanto mais velho melhor", acrescentou outro.