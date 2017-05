Bruna Marquezine transforma Neymar em emoji

17:37 · 29.01.2017 / atualizado às 17:49

Atriz e jogador voltam a mostrar ao mundo que estão mais juntos do que nunca ( Instagram )

O amor é lindo. Que o diga Bruna Marquezine. A atriz postou, em sua conta no Instagram, uma imagem abraçada com Neymar. Após a reconciliação, os dois não param de usar suas redes sociais para mostrar ao Brasil e ao mundo que o casal está muito feliz, dividindo momentos de lazer e intimidade.

Essa nova fase dos pombinhos começou em dezembro, com a postagem no Snapchat de imagens dos dois fantasiados de Batman e Mulher-Gato, em uma festa.

Agora, na última postagem sobre seu namorado, Bruna substituiu o rosto do jogador por um emoji (figurinhas de aplicativos) na cena em que aparecem abraçados e ainda criou a hashtag "neymoji". O craque comentou na foto com coraçãozinho, declarando seu amor. Qual será a próxima troca de mimos entre os dois? Aguarde cenas do próximo capítulo desta novela de amor.