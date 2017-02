Bruna Marquezine e amigos homenageiam Neymar em vídeo de aniversário

16:06 · 05.02.2017

Bruna Marquezine e Neymar ( Foto: Reprodução/Instagram )

Amigos e familiares prepararam uma homenagem a Neymar, que completou 25 anos neste domingo (5). Um vídeo foi publicado no canal no Youtube do jogador e contou com depoimentos da namorada Bruna Marquezine, do jogador Daniel Alves, do cantor Thiaguinho e do surfista Daniel Medina, entre outros amigos do atleta.

"Hoje eu quero desejar o que desejo todos os dias: a tua felicidade. Que você seja ainda mais feliz. Mais feliz que você pode imaginar. Que você alcance todos os seus objetivos, que você realize todos os seus sonhos. Que Deus continue te abençoando e abençoando e a sua família. Que Ele te proteja de todo mal e todo perigo. Que nunca te falte saúde. Que Ele continue te guiando e que a vontade Dele se cumpra em sua vida", falou Marquezine ao vídeo.

No instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do namorado e escreveu: "FELIZ DIA pra minha pessoa preferida, pro meu maior parceiro, pro meu melhor amigo, pro meu amor mais lindo. Seja muito muito feliz! Com todo carinho, tua Bru. (já te disse o quanto eu te amo hoje?)."