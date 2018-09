Bruna Marquezine aparece loira em festa de Rihanna em NY

14:49 · 14.09.2018 / atualizado às 14:51 por Folhapress

A atriz publicou um vídeo no Insta Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem em 24 horas) em que mostra os novos cabelos ao som de "Nova loira do Tcham" ( Foto: Reprodução/Instagram )

Bruna Marquezine, 23, apareceu loira nesta quinta-feira (13) durante um baile beneficente organizado pela cantora Rihanna, em Nova York, para arrecadar fundos para sua ONG Clara Lionel Foundation, que ajuda comunidades pobres ao redor do mundo.

A atriz brasileira compareceu ao evento vestindo um vestido decotado preto com fenda da grife Le Lis Blanc. "As loiras se divertem mais. Vamos ver", escreveu ela em sua conta no Instagram, onde também aparece posando ao lado de Fiorella Mattheis, 30, Lala Rudge, 28, e Josephine Skriver, 25.

Bruna também postou um vídeo no Instagram em que mostra a reação de Neymar ao ver a namorada com os novos cabelos. A publicação gerou vários comentários de famosos que riram da reação do jogador.

O evento, que está em sua quarta edição, tem a apresentação da atriz Issa Rae, 33, e apresentação de Childish Gambino, 34.

Bruna está de férias desde o término da novela "Deus Salve o Rei", na qual interpretou a vilã Catarina. Desde então, ela tem viajado para destinos como Veneza e Nova York. Ela está escalada pela Globo para a próxima novela das nove, Troia, mas ainda não respondeu à emissora a respeito do convite.

No último final de semana, a atriz comentou o quanto tem gostado do anonimato que tem nas ruas de Nova York. "Eu amo Nova York e sempre vou amar, porque você pode buscar seu almoço na rua e ninguém repara em você, ninguém nem te olha", afirmou mostrando o modelito e a comida que foi buscar.

Confira a publicação: