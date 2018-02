Breno beija Paula no 'BBB 18'; Gleici e Wagner ficam e vão para debaixo do edredom

14:27 · 22.02.2018 por Folhapress

Gleici e Wagner dormiram juntos ( Foto: Reprodução / TV Globo )

A festa da última quarta-feira (21) no "BBB 18" acabou em muito romance -ou quase isso. Novos casais e "crushs" se formaram na casa.

Com ajuda do amigo Mahmoud, Gleici conseguiu levar Wagner para um lugar bem escondidinho das câmeras: uma piscina de bolinhas que havia na festa. Os dois se divertiram mergulhados nas bolinhas e depois ainda trocaram carícias debaixo do edredom.

Já Breno tentou entrar no clima e beijar Paula (de novo), mas a "sister" fez o possível para se conter. Rolou no máximo um selinho bem demorado e lambidas no pescoço. "É muita tentação", desabafou sozinha a mineira, que está preocupada com dois fatores externos: não "furar os olhos" da amiga Ana Clara e nem ser o "terceiro gol" de Breno na casa.

Outros dois quase-beijos rolaram na festa: Kaysar e Patrícia deram um beijo fake e levaram os colegas de confinamento à loucura. Tudo não passa de uma brincadeira que eles criaram, fingindo ser um casal. E Jéssica e Lucas continuam no chove-não-molha. No final da festa, na hora de seu "ritual" de dar boa noite a Lucas, ela tentou tascar um beijo na boca do modelo. Lucas, rápido, desviou o rosto e deixou os beijos de Jéssica atingirem apenas seu pescoço.