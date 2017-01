Big Brother Brasil divulga primeira participante da 17ª edição

13:44 · 18.01.2017 / atualizado às 14:02

Vivian Amorim, 23 anos, advogada, nascida e criada em Manaus. Foi assim a chamada que anunciou a primeira participante confirmada no BBB17. "Eu acho até que eu teria a competência de ficar estudando pra concurso, mas alguma coisa dentro de mim quer explodir", disse a 'sister', citando ainda ser muito comunicativa.

A sister conta que já ficou com um sertanejo famoso e faz questão de falar que Jorge e Mateus e Wesley Safadão não podem ficar de fora da sua playlist. E quando o assunto é um símbolo sexual, a gata dispara: “Beyoncé e Anitta transpiram sexualidade”. Os participantes serão conhecidos ao longo desta quarta-feira. O BBB17 estrei dia 23, segunda-feira.

Saiba mais sobre Vivian Amorim, moradora de Manaus:

Música que você mais gosta de ouvir e dançar? Deu Onda.

Filme favorito? Minha mãe é uma Peça 2, que foi o último que eu vi.

Um show marcante? Jorge e Mateus no último Réveillon, em Fortaleza.

O cantor ou banda que não falta na sua playlist? Jorge e Mateus e Wesley Safadão.

Uma viagem marcante: Amei muito ir para Fernando de Noronha, que juntou as coisas que eu mais amo: mar, praia, amigos, fotos.

Programa ou novela que marcou sua infância? Gostava muito de Mulheres Apaixonadas e Laços de Família, que eram novelas do cotidiano, mais dramáticas. Amo Amor e Sexo e Caldeirão do Huck.

Qual ídolo te inspira? Minha mãe.

Um símbolo sexual? Justin Timberlake e, por conta das coreografias, a Beyoncé e a Anitta. Elas transpiram sexualidade.

Já ficou/se relacionou com algum famoso? Já fiquei com um famoso do mundo sertanejo.

Se arrepende de alguma decisão? Me arrependo de ter sido muito insistente. Se a gente tivesse parado no quarto ano de namoro, talvez tivéssemos nos machucado menos.

Quanto tempo já ficou sem sexo? Cheguei a um ano sem sexo facilmente. Como eu namorei cinco anos, tive que reaprender a me relacionar depois disso.

Você é muito assediada? Dá um medo e as pessoas julgam por conta da faixa de Miss, achando que sou metida. O assédio é muito maior na rede social.

Você já fez algum vídeo íntimo? Não. Nada! Nem nudes! A única foto que tem minha de lingerie nas redes é por conta da época de Miss.

Qual a fase mais difícil da sua vida? A cobrança quando eu terminei a faculdade, que eu tinha que passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De repente me vi estudando obrigatoriamente e depois ainda tive que arrumar um emprego. Mas graças a Deus deu tudo certo. Passei na primeira prova e logo comecei a trabalhar.

O que você mais gosta do seu corpo? Gosto muito da minha boca e dos meus lábios. Por conta disso, cuido muito bem do meu sorriso.

O que mudaria no seu corpo? Tem alguma plástica? Se eu fizesse uma coisa mais invasiva seria no culote. Tenho silicone que fiz na época de Miss, em 2012. Coloquei para ficar com 90 cm que é o padrão do Miss. Por mim, seria um pouco maior.

Já foi casada, namorou sério ou morou junto? Estou solteira, mas namorei dos 15 aos 20 anos. Fui crescendo, criando outros objetivos e ele foi ficando. Foram acontecendo também outras coisas que complicaram a relação.

O que mais te atrai em uma pessoa? A primeira coisa que eu presto atenção é a altura. Gosto muito de sotaque também. Acho que como em Manaus não temos muito, gosto do nordeste, mineiro, gaúcho... Só o fato de ter sotaque, já me deixa um pouco trêmula.

Tem perfil de aplicativo de relacionamento? Não uso os tradicionais, mas gosto de um aplicativo de mensagens de uma rede social de imagens. É ótimo quando você vai para outro Estado, porque ele localiza as pessoas que estão próximas. Quando viajo, muita gente de outros Estados me curtem.

Você acha que será vilã ou mocinha no BBB? Fico no meio termo. Não estou indo para fazer tipo. Meu pavio é meio curto. Sou muito respeitadora, simpática, tenho uma comunicação muito boa e, por conta disso, posso ser a alegre e a palhaça da casa. Mas todo mundo tem o seu limite.

Se inspira em algum ex-BBB? Tenho características de muitos ex-BBBs reunidos. Via sempre a Anamara dançar, e admirava a Munik por ter feito uma grande amizade. Não tem ninguém idêntico a mim.