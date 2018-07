Bieber pediu namorada em casamento com anel de quase R$ 2 milhões, diz site

11:59 · 13.07.2018 / atualizado às 12:01 por Folhapress

No começo da semana, Bieber postou uma mensagem se declarando para Hailey Baldwin no Instagram ( Foto: reprodução/Instagram )

Justin Bieber fez o possível para surpreender a namorada, Hailey Baldwin. O cantor a pediu em casamento com um anel avaliado em US$ 500 mil, segundo informações do TMZ.

Para a escolha da joia perfeita, Bieber teve uma ajudinha de seu empresário, Scooter Braun. Foi o agente quem o apresentou ao joalheiro Jack Solow, dono da Solow & Co. Inc.

O popstar decidiu que o anel deveria chamar atenção. Para isso, ele optou por um diamante em formato oval entre seis e dez quilates.

Ele se encontrou com joalheiro em um hotel em Nova York para receber a joia antes de partir para as Bahamas, onde realizou o pedido de casamento em um resort.

Ao site E Online, Jack Solow falou sobre a encomenda e disse que o cantor já sabia bem o que queria. "Justin teve uma grande participação nisso. Ele tinha certos elementos de design que ele queria, certas expectativas e acho que nós entregamos a ele", afirmou. "Houve um momento em que ele olhou para o anel e eu disse: 'O que você vê dentro daquele diamante?". E ele falou: 'Acho que vejo o rosto de Hailey'. Então, foi muito fofo", disse o joalheiro.

Justin Bieber fez questão de ter a aprovação do sogro antes de pedir a namorada em casamento.

Semanas atrás o cantor canadense e o pai de Hailey Baldwin se encontraram. Stephen é um ministro em Nova York, e tem afinidade com o genro. Ele acredita que Bieber possui os mesmos valores cristãos que sua família.