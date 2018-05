'Bicho estava começando a pegar', diz Marília Mendonça sobre perda de peso

13:03 · 07.05.2018 por Folhapress

Marília Mendonça usou seu Instagram nesta segunda-feira (7) para explicar o que a motivou a começar uma reeducação alimentar. Nitidamente mais magra -e com novo visual-, a cantora se adiantou sobre as críticas e explicou que era feliz antes com seu físico, mas que a saúde estava começando a ser prejudicada por conta da gordura corporal.

"O bicho estava começando a pegar, na verdade, já tinha começado faz tempo. A gordura estava compondo mais de 51 % do meu corpo, triglicérides alto, gripes frequentes que me atrapalhavam de concluir meu trabalho com excelência do jeito que vocês merecem. Daí, rolou aquele pensamento: '22 anos, a vida inteira pela frente, meu sonho se realizando cada dia mais...será que é essa bagunça que eu quero pea minha vida?' ", declarou ela.

Marília garantiu que o emagrecimento foi consequência. "Fui buscar minha saúde. Hoje estou feliz, porque tenho encontrado ela, todos os dias. A intenção nunca foi a perda de peso só por si. Se fosse só isso, teria feito procedimentos mais rápidos e menos dolorosos. A intenção é ressignificar minha vida, colocar cada orgãozinho em seu funcionamento normal, ser feliz, só que pra sempre", disse.

A cantora também comentou sobre o balão gástrico, que colocou em fevereiro de 2017, mas que retirou logo depois, pois não se adaptou ao dispositivo.

"Não fazer cirurgia foi uma decisão minha, depois que vi que meu estômago é muito frágil quanto a esses procedimentos. Passei 7 dias com o balão em fevereiro do ano passado e foram 7 dias sem me alimentar e sem conseguir segurar água dentro de mim. Deu o efeito reverso do que é estar saudável", declarou.