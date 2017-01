'BBB17' começa com só quatro participantes e muitos 'tipo, assim'

23:15 · 23.01.2017 por Folhapress

O apresentador apareceu de corpo inteiro para os brothers porque uma das paredes da casa foi transformada em tela ( Foto: Paulo Belote )

Com apenas quatro pessoas sentadas no sofá, o "BBB17" (Globo) começou nesta segunda-feira (23) . Enquanto os outros demais 13 participantes ainda estão no hotel, duas duplas de gêmeos foram as primeiras a entrar na casa.

Mas é por um bom motivo. Quarta-feira (25), Emilly vai disputar com a irmã Mayla para ver quem segue no jogo e na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. O mesmo vale para Antônio e seu irmão, Manoel.

Assim, o dia a mais só para os gêmeos serviu para que o público os conhecesse melhor. E eles também puderam se enturmar.

"O Manoel é bem um anjo, carinhoso, romântico, e o Antônio é um cachorrão", disseram as gêmeas, no primeiro contato com Tiago Leifert, que estreou o comando do reality no lugar de Pedro Bial.

O apresentador, aliás, apareceu de corpo inteiro porque uma das paredes da casa foi transformada em tela. Até passou a impressão que ele estava dentro do confinamento, embora sua figura acabe sendo um gigante por causa da tela perto dos concorrentes.

"Eu não sou cachorrão", respondeu Antônio. "Eu já tive meu momento assim. Hoje, e procuro me apaixonar", defendeu-se.

"E a Emilly tem uma personalidade muito forte e é muito sincera também", declarou Antônio.

"A Mayla eu não sei, tipo assim, é minha alma gêmea", disse Manoel, que se mostrou um piadista e imitador desde o começo.

Manoel, aliás, dizia "tipo, assim" a cada duas ou três palavras. Mal dava para saber se ele falava sério ou se era outra brincadeira. Leifert percebeu e não perdeu a chance de alfinetar. Ao falar com o participante também soltava seus "tipo, assim".

Para terminar o primeiro programa, as duplas de gêmeos participaram de um jogo no qual precisavam mostrar que se conheciam. Tinham que responder perguntas como "quem é mais namorador", "quem demora mais para se arrumar" e "quem é que gosta de gastar mais do que pode", mas sem combinar o voto antes.

Quando Leifert perguntou quem é mais fofoqueiro, o jogo foi decidido. Antônio e Manoel disseram que ambos eram. As irmãs, porém, entraram em um consenso e levaram o prêmio de R$ 10 mil.

Agora, eles ainda têm mais algumas horas para curtir a casa antes que os demais participantes entrem no jogo. E menos de uma semana para tentar convencer o público para seguir na disputa.