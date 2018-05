Banda As Bahias e a Cozinha Mineira se apresenta no DFB Festival

22:09 · 10.05.2018

Banda As Bahias e a Cozinha Mineira se apresenta nesta noite no festival ( Foto: Stéphanie Sousa )

Destaque musical do segundo dia de DFB, a banda As Bahias e a Cozinha Mineira faz show especial previsto para 23h no Terminal Marítimo de Passageiros esta noite.

Muito além de apenas música, o grupo afirma ter preocupação com a composição estética de suas apresentações, que sempre mesclam a sonoridade com aspectos da moda.

O repertório do show promete momentos nostálgicos para o público cearense, com homenagem a Belchior. Por fim, em entrevista ao TV DN, o grupo afirma “a gente tá aqui para trazer emoção” e revela que irá voltar a Fortaleza em breve.