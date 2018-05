Bailarina do Faustão se casa com namorada em cerimônia realizada por pastor gay

21:00 · 30.04.2018 por Folhapress

"Numa escala zero a dez eu te dou cem. E cem parece pouco pra você. Mais de um milhão de corações, eu quero um. E o seu é o bastante pra eu viver...", declarou Camila Benfica no Instagram ( Foto: Instagram/reprodução )

Karina Barros, bailarina do programa do Faustão, se casou com a esteticista de animais Camila Benfica, neste sábado (28), em cerimônia celebrada por André Cally, pastor e presidente da Rede MilC (Ministério inclusivo Livres em Cristo).

"Ultimamente os relacionamentos são tão relâmpagos, que celebrar um casamento de duas garotas é uma vitória com gostinho de alegria", disse André Cally em publicação feita no seu Facebook no dia da cerimônia.

"Sou grato a Deus e muito feliz, em poder celebrar mais uma união de amor, uma nova família que se constitui, dessa vez as amadas, Karina Barros e Camila Benfica. Glória a Deus por esse amor, por essa dignidade que motivam muitos e muitos outros a serem felizes, sem reservas e paradigmas", escreveu André Cally em uma segunda publicação.

Fotos da celebração, que aconteceu no Rio de Janeiro, foram divulgadas pelas noivas e por convidados em contas no Instagram. As duas, que estão juntas há dois anos, ficaram noivas em fevereiro de 2017. Quem fez o pedido foi Karina, a bailarina de Fausto Silva após uma trilha.

Declarações

Nesta semana, Karina se declarou para a mulher em sua rede social. "Nosso relacionamento, nossa casinha, nossa convivência, nosso casamento... Os anos vão passando e as coisas só melhoram. Como isso é incrível! Aliás, tudo incrível quando estou contigo. O segredo é o respeito, é se colocar no lugar do outro, é prestar atenção a cada detalhe, é ter paciência, entender, ouvir, saber surpreender, agradar... E assim nós seguimos, com nossa receita do amor eterno", escreveu a dançarina.

Em clique romântico, Camila também costuma falar da noiva em sua rede social. "Você expandiu em mim um infinito de amor, que me enche de cor. Me apaixono por você todos os dias", escreveu.