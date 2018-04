Backstage mostra detalhes do desfile de Lino Villaventura na SPFW

09:22 · 26.04.2018 / atualizado às 10:05

Lino Villaventura, estilista paraense radicado no Ceará, foi mais uma vez aplaudido de pé na São Paulo Fashion Week. Nesta edição N45, Lino comemora 40 anos de moda e apresentou desfile emblemático. Com pespontos como fio condutor da história contada na passarela, Lino seguiu seu estilo dramático e suas icônicas nervuras na construção das peças. A maquiagem também deu o tom com modelos com rostos pintados de branco, como se fossem máscaras, e pespontos.

Veja imagens exclusivas dos bastidores do desfile com cliques do fotógrafo cearense Rafael Sales.