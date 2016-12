Baby do Brasil posta foto com o namorado Walter Casagrande

12:51 · 29.12.2016 / atualizado às 13:00

Parece que Baby do Brasil quer falar abertamente sobre o seu namoro com Walter Casagrande. Mas isso não significa que ela não possa deixar um pouco de mistério no ar. Nesta quinta-feira, 29, a cantora postou uma foto em que aparece ao lado do comentarista.

"Oi, gente! Já que todo mundo comentou e bombou a notícia de que "Casagrande e a Baby do Brasil estão namorando firme", não teve como segurar mais! Domingo vamos contar tudo Fantástico. Não percam!", disse.

Vale lembrar que Casagrande já tinha assumido o namoro em uma conversa com o site Ego. Na ocasião, ele revelou que os dois estão juntos há quatro meses e que a opção dela em não fazer sexo não o incomoda. "Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes", garantiu ele.