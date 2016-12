Baby do Brasil e Walter Casagrande estão namorando

20:30 · 24.12.2016 / atualizado às 13:31 · 25.12.2016

Baby do Brasil e Walter Casagrande estão juntos há quatro meses

Antes de terminar, 2016 parece que ainda vai revelar muitas surpresas. Marcado pelo término de muitos relacionamentos no mundo dos famosos - para citar alguns, Fátima Bernardes e William Bonner, Angelina Jolie e Brad Pitt - o ano acaba de apresentar um casal novo e imprevisível. O comentarista esportivo Walter Casagrande e a cantora Baby do Brasil estão namorando, e saindo juntos há quatro meses.

Na última sexta-feira (23), os dois fizeram a primeira aparição pública como casal, no show da banda Serial Funkers. Em entrevista ao Ego, Casagrande contou que eles estão felizes da vida."A gente sai e conversa faz quatro meses. Vamos ao cinema, teatro, vamos ver bandas tocarem e fomos nos apaixonando aos poucos até a gente resolver namorar de verdade e seriamente", disse ele, que também elencou várias qualidades dela. "Ela é super do bem, alto astral, divertida, carinhosa, linda, um ser humano super especial que só me fez bem desde que a conheci".

Pastora evangélica e fundadora da Igreja Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo, Baby vai aos cultos cotidianamente, e o namorado, por consequência, também."Eu me aproximei muito de Jesus através dela. Às vezes eu vou ao culto com ela, mas não é necessário que eu me converta para ficarmos juntos. Compartilho dos pensamentos espirituais dela", falou ao Ego.

Desde que fundou a Igreja, há 18 anos, Baby abriu mão do sexo. Isso não é, no entanto, um empecilho para o namoro. "Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes", garantiu Casagrande.