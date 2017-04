11:08 · 02.01.2017 / atualizado às 11:10

Azealia Banks resolveu atacar os brasileios na internet

Azealia Banks vem chamando mais atenção por suas polêmicas do que pela música. Dessa vez, o alvo foram os brasileiros que ela resolveu atacar pelo Facebook.

"Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem?", escreveu. "É hilário ser chamada de 'black whore' (algo como vadia negra em tradução livre) por brasileiros brancos. Eles deviam se preocupar primeiro com a economia".

No entanto, os internautas brasileiros não deixaram barato e estão enchendo a página da americana detonando sua atitude. Em contrapartida, Azealia respondeu um dos posts. "Não sabia que tinha internet na favela", disse.

Agora, a rapper é um dos assuntos mais comentados do Twitter, suas ofensas geraram um alvoroço que ela resolveu apagar sua postagem, mas isso não impediu dos brasileiros continuarem respondendo aos ataques.

Posteriormente, Azealia até mesmo postou uma tracklist de um falso EP para tirar sarro dos brasileiros.