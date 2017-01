Autor do hit 'Deu Onda', MC G15 fará show em Fortaleza na sexta-feira (20)

18:35 · 16.01.2017

Conhecido nacionalmente como o autor e cantor da música “Deu Onda”, MC G15 vem pela primeira vez à cidade de Fortaleza após o sucesso estrondoso de seu hit. O show está marcado para a próxima sexta-feira (20), a partir das 22 horas, no Mucuripe Music.

Apontada como a principal música do verão e, possivelmente, também do carnaval deste ano, a letra foi composta por MC G15 em homenagem a sua companheira. Falando sobre seus sentimentos, a peça alcançou o topo das paradas musicais ainda no final de 2016, após um vídeo da cantora Anitta dançando o som viralizar nas redes.

Marcinho e Wallas Arrais completam a noite no Mucuripe.