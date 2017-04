08:55 · 28.12.2016 / atualizado às 09:46

O hit “Deu Onda”, de MC G15, realmente caiu no gosto dos famosos. Depois de Anitta aparecer de biquíni dançando a música, foi a vez de algumas atrizes de “Malhação – Pro dia nascer feliz” se divertirem com o funk. Barbara França, Laryssa Ayres, Aline Dias e Amanda de Godoi aparecem dançando nos bastidores da novela em vídeo postado na rede social Instagram. “Na onda com elas! Socorro!”, escreveu Barbara no post.

Acompanhe a coreografia das atrizes e já aproveita para aprender para o carnaval: