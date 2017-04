09:33 · 30.12.2016 / atualizado às 12:10 por Gshow

Amanda de Godoi e Francisco Vitti interpretaram o casal Nanda e Filipe em Malhação ( Foto: Divulgação )

Francisco Vitti e Fátima Bernardes aproveitaram a participação de Amanda de Godoi no "Encontro" e organizaram uma surpresa: uma declaração do namorado em um telão. "Queria agradecer por você ser essa pessoa incrível. Me sinto muito bem quando estou perto de você, converso e troco. Acho que isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar por você. Te amo!", disse o ator, deixando Amanda emocionada.

Um pouco antes de receber a mensagem, a atriz, que interpreta a Nanda de "Malhação", contava para Fátima que não se considera uma pessoa romântica.

"Sou virginiana, então sou um pouco coração de pedra. Estou aprendendo a ser romântica. Ele [Francisco] tem me ensinando isso. Ele é super-romântico! Sou romântica em pequenos atos. Gosto de coisas pequenas, como por exemplo, ele me pegar no aeroporto sem me avisar", explicou Amanda.