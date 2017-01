Ator Matheus Pinheiro se derrete por Larissa Manoela

13:04 · 03.01.2017 / atualizado às 13:12

Matheus se define como ator, modelo e "bodybuilder" ( Instagram ) Matheus Pinheiro se derrete por Larissa Manoela ( Instagram )

Um dos destaques da TV em 2016, a atriz Larissa Manoela não perdeu tempo curtindo dor de cotovelo após o anúncio do fim do namoro com o ator e youtuber João Guilherme, no último dia 5 de dezembro. Na época, ele dizia que os planos do casal eram passar as férias nos Estados Unidos, divertindo-se em lugares como os parques da Disney em Orlando. Mas depois do término do namoro, só Larissa Manoela parece estar cumprindo o roteiro.

Os fãs da atriz da novela "Cúmplices de um Resgate" têm acompanhado pelo Instagram os passeios de Larissa com a família pelos Estados Unidos. E não é que a atriz anda bem acompanhada. Será que a fila andou? O ator e modelo Matheus Pinheiro vem sendo apontado pelos fãs como novo namorado de Larissa.

Ele postou fotos ao lado de Larissa e não poupou nas declarações. Em uma das postagens, o rapaz diz que o dia 16 de dezembro foi uma "benção de Deus" por ter conhecido "pessoas que mudaram minha vida". Depois, falou da atriz parabenizando pelo seu aniversário de 16 anos.

"E hoje tenho o prazer de passar o seu aniversário junto a ti, você está fazendo 16 anos, 16 anos de muita humildade, beleza, e maturidade, e muito mais muito foco! Você é um exemplo a ser seguido aqui nessa terra, que Deus continue te iluminando cada dia mais e mais, e lembre-se... SEMPRE ande no caminho dele, porque ele sempre vai querer seu bem, pode ser que ele te coloque em provas, mas ele nunca vai te colocar a prova de algo que você não suporte, saiba que em pouco tempo você me conquistou em todos os aspectos... Quando me abraça, sinto o verdadeiro significado do prazer em estar com alguém, apenas te ver já me dá um sorriso no rosto, alegra meu dia. Você me fez um bem danado... Simplesmente chegou em um ano dificil para mim, e simplesmente um jantar junto a ti, mudou os 11 meses inteiros que se passaram, por isso agradeço a Deus todos os dias por ele ter colocado você e sua familia em minha vida", escreveu Matheus.

Os fãs comentaram a postagem de Matheus. Alguns escreveram mensagens lembrando o casal Jolari (João Guilherme e Larissa). A atriz não não se manifestou publicamente sobre seu relacionamento com Matheus.