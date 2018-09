Ator da série 'Riverdale' sofre acidente de carro nos Estados Unidos

16:54 · 18.09.2018 por Estadão Conteúdo

O ator recebeu várias mensagens nas redes sociais de fãs preocupados ( Foto: Reprodução/Instagram )

O ator Hart Denton, que interpreta o personagem Chic Cooper na série Riverdale, sofreu um acidente de carro no último fim de semana.

No Instagram, o ator publicou um relato do susto: "Essa noite eu estava sentado no banco de trás do Uber, paramos no trânsito da 101 [rodovia dos Estados Unidos], quando esse carro bateu em nós. Eu nunca estive em um acidente de carro antes. Imediatamente a vida fica diferente. Dê um abraço bem forte e um grande beijo em alguém. Consciência é preciosa."

Denton não revelou se houve algum ferimento no acidente.