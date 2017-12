Apresentadora americana deixa canal ao descobrir que ganhava metade de colega homem

18:27 · 20.12.2017 / atualizado às 18:48 por Estadão Conteúdo

A apresentadora do E! News, Catt Sadler, 43, deixou o canal após descobrir que seu companheiro de programa, Jason Kennedy, 36, recebia o dobro de seu salário para desempenhar praticamente as mesmas funções.

A apresentadora, que trabalhou cinco dias por semana desde fevereiro de 2006 no canal e cobriu eventos importantes como o casamento real, olimpíadas, festivais de filmes, semanas de moda e entregas de Oscar, falou a respeito do caso em um comunicado publicado em seu site.

"Um executivo do E! trouxe algo que me deixou alarmada - havia uma massiva disparidade de pagamento entre o apresentador homem e eu. Mais recentemente, quando o E! se aproximou para renovar e extender meu acordo, eu descobri que ele não estava ganhando um pouco a mais do que eu. Na verdade, ele estava perto de ganhar o dobro do meu salário nos últimos anos" contou.

Em seguida, continuou: "Tenho duas décadas de experiência em transmissões e comecei na emissora no mesmo ano que meu colega e amigo próximo que adoro. Eu me refiro a ele como meu 'marido de TV', e eu sinto isso. Mas como posso trabalhar com integridade e continuar no E! se eles não estão me pagando o mesmo que ele? Ou ao menos chegar perto [de seu salário]? [...] Como posso me manter em silêncio quando meus direitos sob as leis estão sendo violados?"

"A diferença de pagamentos entre os gêneros está diminuindo, apesar de ainda termos um longo caminho pela frente. E, bem, eu aprendi isso em primeira mão. Meu time e eu pedimos o que sei que mereço, e isso foi negado repetidamente", lamentou.

Em seguida, Catt ressalta ser mãe solteira de dois filhos e estar receosa do que pode vir a seguir. "É importante para mim explicar a minha saída. Não quero desaparecer das telas de TV e deixar você se perguntando o porquê".

Algumas personalidades, se posicionaram em favor da exposição do problema feita por Catt. "Obrigado, Catt, por compartilhar sua história", disse Jennifer Lawrence."O E! compensa seus empregados justamente e apropriadamente com base em seus papéis, independentemente do gênero. Nós apreciamos as muitas contribuições de Catt Sadler ao E! News e desejamos a ela o melhor seguindo sua decisão de deixar a rede", disse um porta-voz do canal à revista People.

Catt também ressaltou que o problema não está em seu colega: "Jason Kennedy é um dos meus melhores amigos em todo o mundo. Ele é como um irmão para mim. De nenhuma maneira eu quero que isso se reflita de maneira ruim para ele".

Kennedy usou o Twitter para se pronunciar sobre o caso: "Eu odeio despedidas, mas vou guardar isso para o programa de hoje à noite, te amo muito, parceira, realmente vou sentir sua falta, Catt".