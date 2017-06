08:58 · 12.06.2017 / atualizado às 09:17

O comediante Tirullipa lançou uma nova paródia no seu canal no YouTube em resposta à confusão que aconteceu na última semana após ele ser confundido com um ladrão preso no Espírito Santo, no Sudeste do País.

Aproveitando o furor das redes sociais, o cearense fez uma versão da música ‘Eu Era’, da dupla Marcos & Belutti. Intitulada de ‘Não Era’, o novo hit de Tirullipa foi publicado na Internet neste domingo e, em cerca de 12 horas, já tem mais de 400 mil visualizações.

Confira na íntegra: