Após reeducação alimentar, Marília Mendonça surpreende fãs com mudança radical

15:02 · 05.05.2018 / atualizado às 15:07 por Folhapress

Sertaneja postou foto com novo visual nas redes sociais ( Foto: Reprodução/Instagram )

Em processo de reeducação alimentar, a cantora Marília Mendonça realizou o sonho de ter cabelos curtos após atingir meta de peso, o número, entretanto, não foi revelado. Acostumada a exibir longos e volumosos cabelos, a sertaneja cortou os fios na altura dos ombros.

"Tinha estipulado uma meta comigo mesma, de que quando chegasse num ponto da reeducação alimentar, ia realizar meu sonho de ter cabelo curto", escreveu a artista na legenda de uma sequência de quatro fotos publicadas em seu Instagram nesta sexta (4).

A sertaneja também clareou os fios e deu detalhes do modelo de corte escolhido. "Queria voltar a ser loira também e fazer um corte bem leve, com movimento", disse. "Partiu nova fase... Leve em todos os sentidos!", completou.

Nos comentários, fãs elogiaram a mudança. "Gente, nem reconheci. Tá muitooooo linda"; "Estás um arraso! Que linda!"; e "Ficou ainda mais maravilhosa" foram alguns dos recados deixados por seguidores.

Muitos internautas também se mostraram incentivados com a mudança no corpo, agora mais magro. "Me ensina a ter coragem como você, tanto pelo cabelo, quanto pela dieta", disse um internauta. "Você tem sido minha inspiração diária para a reeducação alimentar. Sempre fui sua fã, agora, além de curtir as músicas, tenho me inspirado para perder peso também", escreveu outra.

Festival em São Paulo

Neste sábado (5), Marília se apresenta na primeira edição do Skuta Festival, que acontece no Allianz Parque, em São Paulo.

Além da "rainha da sofrência", como Marília é conhecida, cantam no festival outros pesos-pesados do sertanejo como Gustavo Lima, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa e Marcos & Belutti. Também ganham espaço o forró, com Wesley Safadão, a música eletrônica, com os DJs Dennis e Vintage Culture, e o axé, com o cantor Léo Santana.