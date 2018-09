Após pressão de fãs, Anitta diz que não vota em candidato homofóbico

19:04 · 20.09.2018 por Folhapress

Anitta é musa da Parada Gay de São Paulo e tem entre a comunidade LGBTQI grande parte do seu público ( Foto: Reprodução/Instagram )

Após se envolver em um bate-boca virtual com seus fãs e se dizer vítima de bullying, Anitta decidiu se pronunciar nesta quinta-feira (20).

Em vídeo postado em suas redes sociais, a cantora afirma que não votará em "candidato machista, racista e homofóbico", mas pede novamente para ser deixada em paz no quesito eleições.

"Estão usando meu nome para travar campanhas e discursos políticos do qual eu não faço parte. Eu já disse que não voto em candidato machista, não voto em candidato homofóbico, racista e por aí vai. A gente vive numa democracia e eu respeito a escolha de voto de todo mundo. Não vou participar de jogo político e não gostaria de ter minha imagem atrelada a isso", disse a cantora.

O embate começou na última quarta-feira (19), quando Anitta seguiu no Instagram o perfil de uma apoiadora do candidato Jair Bolsonaro (PSL). Indignados, seguidores da cantora cobraram explicações, ao que ela respondeu que se trata de uma amiga antiga e que não iria se posicionar politicamente.

Pouco tempo depois, publicou um desabafo em seus "stories" do Instagram em que se dizia vítima de "bullying virtual" e pedia para ser deixada em paz. "Também estão fazendo o mesmo com a minha amiga. Eu conheço ela há mais de sete anos e não gostaria de parar de falar com ela por conta da posição política dela."

Após o episódio, Anitta passou a ser pressionada pelos fãs para se declarar contra o candidato do PSL, participando da hashtag #EleNão. Ela se negou a endossar a campanha e se defendeu pelo Twitter: "Não quero ser obrigada a odiar ninguém. Não quero ser obrigada a fazer campanha política quando não foi esse o trabalho que escolhi."

GRAMMY LATINO

Após os esclarecimentos, a cantora voltou a comemorar sua indicação ao Grammy Latino nas categorias melhor música urbana e melhor interpretação urbana pela canção "Downtown", parceria com J. Balvin.

"Eu não consigo acreditar. Nem tô conseguindo pensar numa legenda tamanha é a minha emoção. Pela primeira vez na minha carreira fui indicada ao Grammy. Eu cheguei onde sempre sonhei, meu Deus", celebrou ela, que na verdade já foi indicada ao Grammy Latino em 2014 e 2016.